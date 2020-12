Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf

Jörg Burmester ist neuer Stationsleiter in Stockelsdorf

Bild-Infos

Download

LübeckLübeck (ots)

Der 48-jährige Jörg Burmester tritt als Stationsleiter der Polizeistation Stockelsdorf die Nachfolge des zwischenzeitlich pensionierten Jörg-Michael Rostek an.

Der gelernte Bankkaufmann entschied sich 1995 für eine zweite Ausbildung und studierte in Kiel-Altenholz, um anschließend als junger Polizeikommissar und Oberkommissar verschiedene Stationen in den Bereichen Stormarn und Lübeck zu durchlaufen. Seit 2016 war der Polizeihauptkommissar Dienstgruppenleiter in Bad Schwartau und übernahm am 01. Dezember 2020 die Leitung der Polizeistation Stockelsdorf, welche organisatorisch zum Polizeirevier Bad Schwartau gehört.

Jörg Burmester wohnt mit seiner Familie in der Gemeinde Stockelsdorf und sagt: "Ich freue mich über die neue Herausforderung und schätze es sehr, erneut Teil eines guten Teams geworden zu sein."

Foto: Polizei: freigegeben

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell