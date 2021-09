Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

An der Holtfortstraße beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen weißen VW Up!. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Die Unfallflucht ereignete sich in der Zeit von Freitag (08.30 Uhr) bis Sonntag (10.30 Uhr). Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 2.300 Euro.

Datteln

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte an der Hafenstraße einen geparkten Kia ProCeed (grau). Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, vom Unfallort. Die Flucht ereignete sich heute, zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr.

Recklinghausen

Am Sonntag kam es, um 13.25 Uhr, an der Ecke Börster Hegge/ Börster Weg zu einer Unfallflucht mit Sachschaden. Ein etwa 50-60 Jahre alter Fahrradfahrer (Liegefahrrad in schwarz mit drei Rädern) bog von der Börster Hegge auf den Börster Weg ab und stieß dabei gegen einen geparkten schwarzen Skoda Superb. Er begutachtete den Schaden und setzte seine Fahrt dann fort. Um eine Schadensregulierung kümmerte er sich nicht. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Der Mann wird wie folgt beschrieben: schlank, graues Haar, sportlich gekleidet. An dem Skoda entstand ein Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell