POL-RE: Recklinghausen: Handy geraubt

Am Sonntag gegen 18:30 Uhr wartete ein 65-jähriger Recklinghäuser am Bahnsteig 2 des Bahnhofs Recklinghausen Süd. Hier wurde er von zwei unbekannten Männern angesprochen. Sie schlugen dem Recklinghäuser das Handy aus der Hand, anschließend schlugen und traten sie den Mann. Danach flüchteten sie mit dem Handy. Der 65-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Personenbeschreibungen: beide 20 - 30 Jahre alt, 1,70 - 1,80m groß,

1. Tatverdächtiger: schlank, dunkle Haare, rot-brauner Bart, schwarzes Cappy, Brille, Umhängetasche

2. Tatverdächtiger: korpulent, trug dunkelgrünes T-Shirt

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

