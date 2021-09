Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Handy entrissen

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr einer 13-Jährigen aus Castrop-Rauxel am Münsterplatz das Mobiltelefon aus der Hand gerissen. Anschließend flüchtete er in Richtung Innenstadt. Das Mädchen blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: 1,80m, männlich, korpulent, dunkel gekleidet mit Kapuzenpulli, trug einen Mundnasenschutz,

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

