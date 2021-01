POL-OF: Festnahme und Untersuchungshaft nach Überfällen auf Kioske; Mit Sommerreifen unterwegs gewesen und Tatverdächtiger nach Sachbeschädigungen an Autos vorläufig festgenommen

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Festnahme und Untersuchungshaft nach Überfällen auf Kioske - Offenbach

(aa) Seit Dienstag sitzt ein 29-Jähriger in einer Justizvollzugsanstalt, weil er verdächtigt wird, zwischen den Jahren viermal einen Kiosk in der Waldstraße sowie einen weiteren Kiosk in der Frankfurter Straße überfallen zu haben (wir berichteten). Dabei soll er zum Teil durch Vorzeigen einer Schusswaffe die Herausgabe von Tabakwaren und Spirituosen verlangt haben. Die vorläufige Festnahme des Beschuldigten erfolgte schließlich am Montagabend unter Mithilfe der Kollegen von der Bundespolizei und des 1. Reviers in Frankfurt. Ein Zeuge hatte den 29-Jährigen in der S-Bahn nach Frankfurt als mutmaßlichen Täter wiedererkannt und über Notruf die Polizei alarmiert. Der Verdächtige wurde sodann an die Kripo in Offenbach übergeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - erfolgte schließlich die richterliche Vorführung. Der Untersuchungshaftbefehl erging wegen Verdachts der schweren räuberischen Erpressung und die U-Haft wurde wegen Fluchtgefahr angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

2. Mit Sommerreifen unterwegs gewesen - Dreieich

(mm) Bei Schneeregen kam es am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, zu einem Unfall an der Kreuzung B 486/L 3317 in Höhe Offenthal. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 19.000 Euro geschätzt. Zusammengestoßen waren ein Opel-Astra, der auf der Bundesstraße 486 von Langen in Richtung Rödermark fuhr und ein 3er-BMW, der von Rödermark kommend links auf die Landesstraße 3317 in Richtung Messel abbog. Der 25-jährige Opel-Fahrer aus Egelsbach, der offensichtlich die rote Ampel nicht beachtete, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Fahrzeug, das mit Sommerreifen bestückt war, blieb auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der BMW-Fahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg blieb unverletzt. Die Lichtzeichenanlage soll bei seinem Abbiegevorgang grün angezeigt haben. Unfallzeugen, die namentlich noch nicht bei der Polizei bekannt sind, mögen sich bitte auf der Langener Wache unter der Rufnummer 06103 9030-0 melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Tatverdächtiger nach Sachbeschädigungen an Autos vorläufig festgenommen - Hanau

(mm) Nachdem in der Hanauer Weststatt und in Hanau-Wolfgang bereits zum Jahreswechsel und in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei annähernd 50 Autos Reifen platt gestochen wurden (wir berichteten), sind am Mittwochabend erneut zahlreiche Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Bereich der Eugen-Kaiser-Straße, Wilhelmstraße, Kinzigstraße und "In den türkischen Gärten" begangen worden. An mindestens 18 Fahrzeugen wurden diesmal überwiegend die Außenspiegel beschädigt. Gegen 19 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass ein etwa 1,85 Meter großer, schlanker Mann mit dunklen Haaren, bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover, einer schwarzen Daunenjacke und weißen Sneakers in der Eugen-Kaiser-Straße gegen geparkte Fahrzeuge treten würde. Unmittelbar nach dem Anruf traf eine Streife einen 19-Jährigen, auf den die Beschreibung zutraf, in der Nordstraße an. Der Hanauer wurde zwecks polizeilicher Maßnahmen vorläufig festgenommen und später in eine Fachklinik eingewiesen. Die Ermittlungen, inwieweit der Tatverdächtige für die plattgestochenen Reifen aus den Tagen zuvor infrage kommt, dauern an.

