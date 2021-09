Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am frühen Montagmorgen löste eine Alarmanlage in einem Bürokomplex an der Herner Straße aus. In dem Gebäude sind mehrere Firmen verzeichnet. Im Gebäude waren zahlreiche Büro- und Zwischentüren aufgehebelt. Polizeibeamte entdeckten zwei Tatverdächtige (20 Jahre aus Herten und 24 Jahre aus Recklinghausen) im Keller des Gebäudes, auf dem Dach lag Beute zum Abtransport bereit. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bei dem Einbruch wurde sehr großer Sachschaden verursacht. Nach ersten Schätzungen könnte der Sachschaden etwa 100.000 Euro betragen.

