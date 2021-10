Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Korschenbroich (ots)

In der Zeit von Donnerstag (30.09.) 12 Uhr bis Freitag (01.10.) 10:30 Uhr geriet ein Einfamilienhaus an der Liedberger Straße in Korschenbroich ins Visier von ungebetenen Gästen. Der oder die Tatverdächtigen verschafften sich ersten Ermittlungen zufolge von der Gartenseite her gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten sie nach möglicher Beute. Sie nahmen unter anderem Schmuck an sich und verließen schließlich unerkannt den Tatort.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit oder auch in den Tagen davor etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wie Sie ungebetenen Gästen den Riegel vorschieben können, erfahren Sie auch im Internet: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell