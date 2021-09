Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Polizei sucht Zeugen eines Tankstellenüberfalls - Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Wie berichtet, ereignete sich am Sonntag, den 05.09.2021, ein Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Beckhausstraße, Höhe Brüggemannstraße. Der maskierte Täter entkam mit seiner Beute in Richtung Herforder Straße.

Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung des Unbekannten und veröffentlicht dazu Aufnahmen der Überwachungskamera.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zum abgebildeten Täter oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

Erstmeldung vom 07.09.2021, 11:36: "Polizei sucht Zeugen eines Tankstellenüberfalls" https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5013672

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell