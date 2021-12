Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Echternacherbrück (ots)

Am Freitag, den 03.12.2021, ereignete sich gegen 22:30 Uhr auf der Bollendorfer Straße (L1) in Echternacherbrück ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizeiinspektion Bitburg befuhr der 31-jährige PKW-Fahrer die Bollendorferstraße (L1) in Echternacherbrück in Fahrtrichtung Bollendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW-Fahrer hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer grundstücksbegrenzenden Gabione. Hierdurch wurde er in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der PKW-Fahrer wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der entsprechende Streckenabschnitt der Bollendorferstraße (L1) in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zur Rekonstruktion und Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Verkehrsunfallgutachter hinzugezogen. Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bitburg (Telefon: 06561/9685-0) zu melden.

