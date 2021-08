Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Ohne Führerschein aber unter Btm-Einfluss unterwegs

Goslar (ots)

Ein 23-jähriger Langelsheimer wurde am 01.08.21, gegen 22.00 Uhr, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Bismarckstr. in Goslar kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Den von ihm geführten PKW hatte er zuvor ohne das Wissen seiner Mutter aus dem heimischen Bereich mitgenommen.

Zudem wurde bei ihm leichte Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Eine Blutentnahme sowie mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren waren die rechtlichen Konsequenzen seines Handelns.

Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

- Lüdke, KHK -

