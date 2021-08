Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen am 01.08.2021

Goslar (ots)

Seesen

Am 31.07.2021 fiel gegen 13:45 Uhr einer Polizeistreife auf der Bockenemer Straße in Seesen ein Fahrradfahrer auf, welcher auf dem Fahrradweg in verkehrter Richtung unterwegs war. Nach Anhalten und Ansprechen stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 58jährigen Fahrradfahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell