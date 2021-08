Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg von Samstag, den 31.07.2021, 12:00 Uhr, bis Sonntag, den 01.08.2021, 12:00 Uhr

1.) Vandalismus an Grundschule

In der Zeit von Freitag, den 30.07.2021, 12.00 h, bis Samstag, den 31.07.2021, 16.19 h beschädigten bislang unbekannte Täter einen Geräteschuppen auf dem Gelände der Grundschule in Harlingerode. Im Rahmen der Tatausübung wurden Holzlatten herausgerissen und eingetreten.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Harzburg unter 05322-91111-0 in Verbindung zu setzen.

2.) Anzünden von Pyrotechnik

Am Samstag, den 31.07.2021, gegen 17.39 h, zündete ein 20-jähriger Bad Harzburger in der Wichernstraße in 38667 Bad Harzburg einen pyrotechnischen Gegenstand aus einer ausländischen Fertigung an. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

3.) Verkehrsunfallflucht auf dem Seilbahn-Parkplatz in Bad Harzburg

Am Samstag, den 31.07.2021, in der Zeit von 09:47 h bis 12:35 h, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz an der Seilbahn/ Nordhäuser Str. in 38667 Bad Harzburg, vermutlich beim Ausfahren aus einer Parklücke einen stehenden Pkw. Der/ Die Unfallverursacher/-in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Harzburg unter 05322-91111-0 in Verbindung zu setzen

