Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld vom 31.07.2021

Goslar (ots)

Hahnenklee: (Verkehrsunfallflucht/ L516/ Höhe Kuttelbacher Teich)

Am 31.07., gegen 15:20 Uhr, fährt der Bet. 01 mit seinem Pkw von einem Parkplatz auf die L516 in Rtg. Hahnenklee. Hierbei übersieht er zwei in Rtg. Lautenthal fahrende Kräder. Während das erste Krad noch erfogreich linksseitig ausweicht, kann der Bet. 02 sein Krad nicht mehr halten und kommt von der Fahrbahn nach links in den dortigen Straßengraben ab. Der 19jährige Kradfahrer wird durch den Sturz leicht verletzt. 01 setzt mit seinem Pkw die Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Kradfahrer zu kümmern und ohne seine Personalien und die Art seiner Verkehrsbeteiligung anzugeben.

