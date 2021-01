Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen

Landkreis Rottweil) Auto kommt in den Gegenverkehr (25.01.2021)

Bösingen (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am heutigen Montag gegen 06.30 Uhr ein 27-Jähriger mit seinem Ford in der Kurve nach dem Rathaus ins Rutschen geraten und hat einen Unfall verursacht. Der 27-Jährige fuhr auf der Rottweiler Straße in Richtung Villingendorf. Im Bereich der "Sonnenkurve" kam er zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Skoda eines 56-Jährigen. Die Autofahrer blieben unverletzt, ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

