Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Wallenborn (ots)

In der Nacht vom 30.11.2021 auf den 01.12.2021 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B257 nahe der Ortslage Wallenborn. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr demnach die Bundesstraße aus Richtung Bitburg in Fahrtrichtung Daun. Zwischen der Ortslage Wallenborn und Oberstadtfeld kam er mit seinem Fahrzeug, aus bislang ungeklärter Ursache, in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und zerstörte dabei ein am linken Straßenrand stehendes Verkehrszeichen. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls, samt Betonsockel, aus der Erde gerissen. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer in bislang unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallzeitpunkt oder aber konkret zum flüchtigen Fahrzeug machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06592 9626-0 bei der Polizei in Daun.

