Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl aus einem Autohaus

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 28.01.2021, 23:10 Uhr bis Freitag, 29.01.2021, um 02:00 Uhr ist es in Wildeshausen in der Ahlhorner Straße bei einem dortigen Autohaus zu einem Einbruchdiebstahl von mehreren Radsätzen gekommen. Die Täter fuhren auf das Gelände mit einem Transporter und durchbrachen mit diesem einen Metallpoller, sodass sie ungehindert das rückwärtige Gelände des Autohauses befahren konnten. Dort brachen die Täter zwei Metallcontainer auf und entwendeten die dort gelagerten Radsätze. Es entsteht ein hoher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.

