POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Baumunfall mit Trunkenheit

Harpstedt: Am 30.01.2021 um 08:56 Uhr befährt ein 57-jähriger Mazda-Fahrer aus Twistringen die Straße Groß Köhren in Richtung Twistringen. Hier kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Baum. Er wird durch den Unfall leicht verletzt. Beim Fahrzeugführer kann eine alkoholische Beeinflussung von 2,07 Promille festgestellt werden. Es wird eine Blutentnahme entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Am PKW entsteht Sachschaden.

