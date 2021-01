Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Kabeln aus Rohbau

Delmenhorst (ots)

Bookholzberg: Im Tatzeitraum vom 16.01.2021 bis 29.01.2021 kommt es zu einem Kabeldiebstahl in einem Rohbau in der Straße An'n Hövel. Hierbei wurden 17 bereits installierte Kabel abgetrennt und entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Täterhinweise werden bei der Polizei in Wildeshausen unter Tel: 04431-941-0 entgegengenommen.

