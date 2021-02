Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw überschlägt sich, Fahrer leicht verletzt

Wallhalben (ots)

Am Sonntagmittag befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die K20 von Hettenhausen in Richtung Wallhalben. In einer leichten Linkskurve kam der junge Mann aus noch nicht geklärter Ursache auf den rechten Grünstreifen. Beim Versuch gegenzulenken übersteuerte er, fuhr quer über die komplette Fahrbahn nach rechts und stieß gegen einen hohen Bordstein am gegenüberliegenden Fahrbahnrand. Durch diesen Anstoß fing sein Pkw an unkontrolliert herumzuschleudern und überschlug sich. Nachdem das Fahrzeug auf den Rädern zum Stehen kam, konnte der junge Fahrer sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Mit leichteren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 6500 Euro beziffert. / piwfb

