POL-PDLU: Mit Messer bewaffnet im Treppenhaus herumgeschrieen (38/0805) 08.05.2020, 14:30 Uhr

Speyer (ots)

Gegen 14:30 Uhr kam es in Speyer, Im Florhof, zu einem Polizeieinsatz, da eine Person mit einem Messer bewaffnet im Treppenhaus eines Mehrfamilienhaus herumgeschrieen hat. Die mutmaßlich stark alkoholisierte Person zog sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte in seine Wohnung zurück und schrie darin weiter herum. Eine Kontaktaufnahme war durch die Einsatzkräfte nicht möglich. Es wurde daraufhin weiträumig abgesperrt und weitere Einsatzkräfte hinzugezogen. Die Wohnung wurde von Spezialkräften betreten und die Person in Gewahrsam genommen. Beim Polizeieinsatz wurde niemand verletzt

