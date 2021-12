Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus

Hasborn (ots)

Am Samstag, 04.12.2021, gegen 20.15 Uhr, brachen zwei schwarz gekleidete Personen mit Taschenlampen in ein Wohnhaus in der Kirchstraße in Hasborn ein. Die Täter durchwühlten das gesamte Erdgeschoss und trafen plötzlich auf einen anwesenden Hausbewohner, so dass sie anschließend zu Fuß flüchteten. Bei dem Diebesgut handelte es sich vermutlich um Schmuckgegenstände, der Wert der entwendeten Gegenstände ist derzeit unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter 06571 / 926-0 erbeten.

