Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Oberotterbach (ots)

In der Nacht vom 06./07.10.21, wurde ein im Rotackerweg abgestellter silberfarbener Pkw Audi mit SÜW-Kennzeichen, zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500.- Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell