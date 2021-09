Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Suche nach Vermisstem führt Polizei zu Drogenversteck

Espelkamp-Frotheim (ots)

Zu einer massiven häuslichen Auseinandersetzung wurden Einsatzkräfte am Montagabend nach Frotheim gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der verletzte Aggressor nicht aufzufinden. Im Rahmen der Nachsuche im Haus stieß man auf eine nicht unerhebliche Menge unterschiedlicher Drogen. Der 61-Jährige blieb trotz weiterer Suchmaßnahmen zunächst verschwunden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte er am Dienstagvormittag im Krankenhaus Rahden angetroffen und festgenommen werden. Auch das mutmaßliche Opfer der häuslichen Gewalt verbrachte eine Nacht in der Polizeizelle. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld konnte die 48-Jährige das Gewahrsam am Dienstagmittag wieder verlassen.

Vorangegangen war ein Streit des 61-Jährigen mit seiner Lebensgefährtin. Als der Mann tätlich wurde, verständigte die Frau ihren Sohn, der kurze Zeit später das Haus in der Hauptstraße aufsuchte. Der 26-Jährige versuchte die beiden Alkoholisierten zu trennen, wobei sich der Aggressor eine blutende Kopfverletzung zuzog. Hier verliert sich zunächst die Spur nach dem Mann. Neben dem Haus suchten die alarmierten Einsatzkräfte die unmittelbare Wohnumgebung ab. Hierbei waren neben den eigenen Beamten auch ein Mantrailer-Hund sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Auch in den umliegenden Krankenhäusern konnte er zunächst nicht angetroffen werden.

Am Dienstag nahmen Kripobeamte das Haus abermals unter die Lupe. Im Rahmen der Durchsuchung wurden mehrere Kilogramm diverser Drogen, Handys sowie Laptops aufgefunden und sichergestellt. Hierzu dauern die Ermittlungen an.

