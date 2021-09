Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Getuntes Pedelec sichergestellt

Lübbecke (ots)

Beamte der Polizeiwache Lübbecke staunten nicht schlecht, als sie am Montagnachmittag auf der Straße Niederwall einen Pedelec-Fahrer beobachteten. Dieser fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Bahnhofstraße und erreichte eine Geschwindigkeit von rund 60 Stundenkilometern. Bei der Kontrolle des 22-Jährigen stellten die Polizisten technische Veränderungen am Bike fest und stellten es daher sicher. Darüber hinaus ist der Lübbecker nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

