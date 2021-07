Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht IV

Frankenthal (ots)

Bereits am 25.06.2021, gegen 07.35 Uhr, kam es in der Straße Am Kanal zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw, vermutlich dunkelgrüner VW mit FT-Kennzeichen, Fahrer wird beschrieben als etwa 50 bis 60 Jahre alt, bei der Ausfahrt vom dortigen Parkplatz am Hallenbad mit einem 12-jährigen Radfahrer kollidierte. Dieser wurde hierbei leicht am Knie verletzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

