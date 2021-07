Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht II

Frankenthal (ots)

Die Geschädigte bog am 01.07.2021, gegen 06.50 Uhr, in der Industriestraße, Höhe Hausnummer 123, nach links ab, um auf das Gelände des dortigen Versorgungsunternehmens zu fahren. Während des Abbiegevorganges kollidierte sie mit einem Fahrradfahrer, welcher den Fahrradweg in die falsche Richtung befuhr. Dieser entfernte sich sodann von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Beschrieben wird er als männlich, etwa 20 Jahre alt, blonde Haare, graue Arbeitshosen. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

