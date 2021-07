Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht III

Frankenthal (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am 01.07.2021, gegen 16.35 Uhr, in der Ackerstraße, Höhe Hausnummer 6, sucht die Polizei Frankenthal nach dem geschädigten Fahrzeug. Es soll sich hierbei um einen blauen Pkw handeln. Dieser dürfte Kratzer an der rechten Front- oder Heckstoßstange haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

