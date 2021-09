Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Kinder bei Unfall leicht verletzt

Hüllhorst (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier PKWs auf der Schnathorster Straße sind am Montagmorgen zwei Kinder (3,5) leicht verletzt worden.

Den Angaben zufolge hatte eine 69 Jahre alte Volvo-Fahrerin aus Bad Honnef zusammen mit den beiden Kleinkindern gegen acht Uhr die die Fahrbahn in Richtung Schnathorst befahren, als sie in einer Rechtskurve in Höhe der Serpentinen in Holsen nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet wurde. Daraufhin reduzierte die Frau ihre Geschwindigkeit, geriet dabei aber auf die Gegenfahrbahn. Dies erkannte ein ihr entgegenkommender Mann (33) aus Hüllhorst und bremste bis zum Stillstand ab. Dennoch kam es in der Folge mit geringer Geschwindigkeit zum Zusammenstoß der beiden PKWs, wodurch sich die beiden 3 und 5 Jahre alten Jungen offenbar leicht verletzten. Der Vater der Kinder erschien an der Unfallstelle und wollte sich mit diesen eigenständig zu einem Arzt begeben. Beide Autos nahmen lediglich leichten Schaden und blieben fahrbereit.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell