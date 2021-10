Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tankstelle ausgeraubt

Hagenbach (ots)

Am Mittwoch, 06.10.2021, betrat gegen 19:30 Uhr ein männlicher Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Friedensstraße in Hagenbach. Unter Vorhalt eines Messers bedrohte er eine Angestellte und erbeutete aus der Kasse mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter zur Straße Am Königsgarten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei führte jedoch nicht zur Ergreifung des Täters, der wie folgt beschrieben wird: ca. 180 cm groß, 40-45 Jahre alt, korpulente Statur, trug eine schwarze OP-Maske, eine schwarze ärmellose Weste, einen grauen Hoodie, eine schwarze Sporthose mit einem weißen Streifen an der Seite. Er sprach hochdeutsch und trug einen Rucksack mit der Aufschrift "Nike" bei sich. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell