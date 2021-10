Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dunkelgrüner Ford Transit gesucht

Hergersweiler (ots)

Am 06.10.2021, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Hergersweiler ein Verkehrsunfall. An einem geparkten roten Pkw Opel Astra mit SÜW-Kennzeichen wurde im Vorbeifahren der Außenspiegel abgefahren und ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. In diesem Zusammenhang wird nach einem dunkelgrünen Ford, Transit mit SÜW-Kennzeichen und einer Firmenaufschrift gesucht. Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrzeug machen können werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion in Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

