Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Tailfingen: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Weil eine 38-jährige Seat Alhambra Fahrerin am Samstag gegen 11.20 Uhr nicht die Vorfahrtsregel "rechts vor links" beachtete, wurde ein 45-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Die Seat Fahrerin befuhr den Reuteweg in südlicher Richtung und stieß an der Kreuzung zur Neue Straße mit dem dort von rechts kommenden Radfahrer zusammen. Bei der Kollision zog sich der 45-Jährige schwere Verletzungen zu und kam zur stationären Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wurde auf 5.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell