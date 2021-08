Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Betrunkener E-Scooter Fahrer verletzt sich bei Sturz

Ludwigsburg (ots)

Trotz einem Atemalkoholwert von mehr als 1,6 Promille fuhr ein 30-Jähriger mit seinem E-Scooter am Samstag gegen 15.00 Uhr auf der Bietigheimer Straße und kam alleine beteiligt zum Sturz. Hierbei zog sich dieser leichte Verletzungen am linken Bein zu und wurde zur Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der 30-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell