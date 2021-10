Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mann zusammengeschlagen

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwoch, 06.10.21, gegen 04:00 Uhr, wurde in der Landeckstraße ein Mann beim Zigarettenholen zusammengeschlagen. Der 36-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine Beschreibung des Täters ist nicht bekannt. Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell