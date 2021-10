Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tasche nach Diebstahl entrissen und geflüchtet

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Mittag, 05.10.2021, gegen 15:15 Uhr, kam es in einem Textilgeschäft in der Weinstraße 27 zu einem Diebstahl. Eine bislang noch unbekannte Frau hatte eine Hose in ihre Handtasche gesteckt. Der Geschäftsinhaber bemerkte den Diebstahl und forderte die Frau auf den Inhalt ihrer Handtasche vorzuzeigen. Dies lehnte die Frau ab. Der Geschäftsinhaber wollte die Tasche an sich nehmen. Daraufhin entriss ihm die Frau die Tasche und flüchtete mit einem weinenden Kind in Richtung Innenstadt. Eine Beschreibung der Frau ist nicht bekannt. Hinweise zur Identität der Frau mit dem weinenden Kind nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

