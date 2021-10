Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - Stoppschild missachtet

Bild-Infos

Download

Großfischlingen (ots)

Über 8.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Morgen (04.10.2021, 07.20 Uhr) an der Kreuzung L507/L542 zugetragen hatte. Eine 56 Jahre alte Autofahrerin missachtete an der Kreuzung das Stoppschild und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Fahrzeug einer bevorrechtigten, 30 Jahren alten Smartfahrerin. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Leichtverletzt kam die Unfallverursacherin in ein Krankenhaus. Die Polizei appelliert: Stoppschilder stehen an vielbefahrenen und schlecht einsehbaren Kreuzungen und sollen schwere Verkehrsunfälle verhindern. Deshalb sollte man diesem Verkehrszeichen besondere Beachtung schenken.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell