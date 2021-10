Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - Polizei sucht Fahrzeug mit Unfallschaden

Rhodt (ots)

In der Weinstraße kollidierte am heutigen Morgen (05.10.2021, 8 Uhr) ein Sprinterfahrer beim Vorbeifahren vermutlich mit einem geparkten Fahrzeug. Den Zusammenstoß stellte der 48 Jahre alte Fahrer erst im Weinberg fest, als er an seinem Fahrzeug einen Streifschaden am hinteren rechten Kotflügel entdeckte. Umgehend meldete er das Verkehrsereignis bei der Polizei. Bei dem geparkten Fahrzeug müsste es sich um einen grauen SUV handeln, der an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell