Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Rohrbach - Tempo 30 überwacht

Landau (ots)

Zwischen 12 und 12.30 Uhr überwachten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau die Geschwindigkeit am Montag in der Mörlheimer Hauptstraße, hierbei konnten zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert werden. Der Schnellste wurde mit 49 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Bei einer weiteren Kontrolle in der Bahnhofstraße in Rohrbach wurden sieben Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Der Spitzenreiter lag hier bei 48 km/h. Zudem wurde bei drei Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Die Kontrolle fand zwischen 12.45 und 13.45 Uhr statt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell