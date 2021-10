Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Von der Fahrbahn abgekommen

Pleisweiler-Oberhofen - B48 (ots)

Am Montag, 04.10.21, gegen 08:15 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Ford Fiesta die Ortsumgehung Bad Bergzabern von Pleisweiler-Oberhofen kommend in Richtung Bad Bergzabern. In einer scharfen Rechtskurve verlor die 37-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, drehte sich um 180 Grad auf der Fahrbahn und kam abseits der Fahrbahn zum Stillstand. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 500.- Euro. Verletzt wurde die Fahrerin nicht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell