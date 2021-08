Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seeth-Ekholt - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad

Bad Segeberg (ots)

Donnerstagabend (12.08.2021), um 20:30 Uhr, ist es im Langenhofer Weg in Seeth-Ekholt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden Pkw und dem ihn überholenden Roller (Kleinkraftrad) gekommen, bei dem sich der Rollerfahrer lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 51-Jährige aus dem Umland mit einem Volvo den Langenhofer Weg aus Richtung Seether Straße kommend in Richtung Voßberg.

Nach eigener Auskunft beabsichtigte die Pkw-Fahrerin nach links auf ein Grundstück abzubiegen und scherte leicht nach rechts aus, um in einem Zug abbiegen zu können.

Ein hinter ihr in gleicher Fahrtrichtung fahrender 15-Jähriger aus Tornesch überholte in diesem Moment mit seinem Roller, so dass es zur Kollision der Fahrzeuge kam.

Der 15-Jährige zog sich bei dem Unfall nach erster Einschätzung lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Hamburger Krankenhaus.

Beamte des Polizeireviers Elmshorn nahmen einen Verkehrsunfall auf und zogen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache hinzu.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf circa 4.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell