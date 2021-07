Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Verkehrsunfall mit Hängebauchschwein

Oldenburg (ots)

Bereits am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, ist es in Rastede, Oldenburger Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Hängebauchschwein gekommen. Ein 47jähriger Rasteder befuhr mit seinem Pkw VW die Oldenburger Straße in Richtung Rastede. In Höhe des Hauses Nr. 54 querte ein Hängebauchschwein die Fahrbahn von links nach rechts. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung, gelang es dem Fahrzeugführer nicht mehr, dem Schwein auszuweichen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei das Tier verendete. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 4000,--Euro. Das tote Schwein wurde von den eingesetzten Beamten an den Straßenrand gelegt. Vor der Abholung am nächsten Tag durch die Straßenmeisterei wurde es durch bislang unbekannte Personen geborgen und mitgenommen. Die Polizei sucht nun den Besitzer des Hängebauchschweins, oder Personen, die Hinweise auf den Tierhalter geben können. Eine Kontaktaufnahme sollte mit der Polizei Rastede unter der Rufnummer 04402/916520 erfolgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell