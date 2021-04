Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis: wachsame Anwohnerin schlägt Einbrecher in die Flucht

Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 11:20 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher in die Wohnräume eines Mehrfamilienhauses im Ahornweg zu gelangen. Hierfür kletterte er an der Außenfassade des Wohngebäudes nach oben und positionierte sich auf einem der dortigen Balkone, wo er umgehend versuchte sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte den Kletterfreudigen und verständigte sofort die Polizei. Im Anschluss ging sie zielstrebig zu dem Wohnhaus hin und stellte den Unbekannten zur Rede. Der sichtlich irritierte Einbrecher war auf so viel wachsame Nachbarschaftshilfe offenbar nicht gefasst und kletterte wieder nach unten. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete dieser mit einem silberfarbenen Tretroller in Richtung Feld. Der Wohnungsinhaber war zum Tatzeitpunkt nicht zuhause und dürfte sich über so aufmerksame Nachbarn sicherlich gefreut haben. Der Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden: männlich, überwiegend schwarze Bekleidung, auffallend grüne Jacke, weiß/graue Pudelmütze und schwarze Handschuhe Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Tel.: 06205 28600 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell