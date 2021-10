Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Mit 4,52 Promille in Gewahrsam genommen

Landau (ots)

Weil ein 33 - Jähriger am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr am Hauptbahnhof mehrere Passanten beleidigte und rechtsradikale Parolen grölte, rückte die Polizei aus. Der Landauer war stark alkoholisiert und zeigte sich gegenüber den Polizisten verbal aggressiv. Da er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest endete mit einem Ergebnis von 4,52 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Mann bleibt bis zur Ausnüchterung in der Zelle. Die Polizei Landau sucht weitere Zeugen/Geschädigte und nimmt Hinweise telefonisch unter 06341/2870 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell