Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht auf Parkplatz

Germersheim (ots)

Zu einem Sachschaden in Höhe von circa 1000 EUR kam es am Montag zwischen 17:10 und 17:45 Uhr nach einer Verkehrsunfallflucht in Germersheim. Ein Kunde hatte sein Fahrzeug, einen grauer Audi, auf dem Parkplatz des Kauflands in der Mainzer Straße abgestellt und begab sich für 30 Minuten in den Markt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am Fahrzeugheck fest. Zu dem Unfallverursacher liegen bis dato keine Hinweise vor.

Die Polizeiinspektion Germersheim sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell