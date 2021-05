Polizei Bochum

POL-BO: 33-Jähriger nach versuchtem Einbruchsdiebstahl in U-Haft

Herne (ots)

Nach einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in Herne-Wanne in den frühen Morgenstunden des 24. Mai konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde ein Anwohner (47) eines Mehrfamilienhauses an der Lortzingstraße gegen 2 Uhr auf ein lautes Geräusch im Treppenhaus aufmerksam. Als er die Hauseingangstür öffnete, um nachzusehen, beobachtete er einen unbekannten Mann bei dem Versuch, sich gewaltsam Zugang zum Innenraum des Hauses zu verschaffen.

Der 47-jährige Herner konnte den flüchtigen Tatverdächtigen im Bereich der Mozartstraße bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Sie nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen (1,7 Promille) fest.

Der 27-jährige Mann, ohne festen Wohnsitz, ist wegen gleichgelagerter Delikte polizeibekannt. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

