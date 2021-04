Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Kia auf Firmenparkplatz zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar gegen einen noch unbekannten Täter, der zwischen Montag 07.30 Uhr und Donnerstag 14.00 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Robert-Bosch-Straße in Erdmannhausen einen Kia beschädigte. Der Unbekannte zerkratzte den PKW im Heckbereich und hinterließ einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 07144 900-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell