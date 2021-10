Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Fahrradcomputer entwendet

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Unbekannte Täter entwendeten an einem Pedelec den eBike-Bordcomputer der Marke Bosch im Wert von rd. 150 Euro. Das Zweirad wurde gestern (05.10.2021) in der Zeit zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr in der Villastraße abgestellt, als Unbekannte das Elektronikteil aus der Displayhalterung weggenommen haben. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell