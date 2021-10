Polizei Paderborn

POL-PB: Freitag, den 01.10.2021, 13:10 Uhr, Verkehrsunfall mit eiinem schwerverletzten Motorradfahrer

Altenbeken, Bollerbornstraße (ots)

(AM)Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw ereignete sich am Freitagmittag auf der Bollerbornstraße (L755) zwischen Altenbeken und Langeland. Ein 34-jähriger Motorradfahrer befuhr die Bollerbornstraße in Fahrtrichtung Altenbeken. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach links in die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem ihm entgegenkommenden Pkw, VW eines 48-jährigen Fahrzeugführers zusammen und kam zu Fall. Dadurch verletzte sich Motorradfahrer schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell