Polizei Paderborn

POL-PB: Feuer rechtzeitig entdeckt - Brandstiftung unter Carport

Bad Lippspringe (ots)

(mb) An der Jordanstraße brannten in der Nacht zu Freitag Mülltonnen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Gegen 00.15 Uhr bemerkte eine Zeugin brennende Mülltonnen unter einem Carport an der Jordanstraße. Die Feuerwehr wurde umgehend alarmiert und war schnell vor Ort. Ein Übergreifen des Feuers auf den Carport konnte verhindert werden. Nur ein Balken wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Müllbehälter wurden völlig zerstört. In unmittelbarer Nähe des Brandorts wurden bei Brandentdeckung Stimmen jugendlicher Personen gehört. Drei bis vier Personen sollen sich dort aufgehalten haben. Ob es sich um Tatverdächtige oder weitere Zeugen handelt, ist unklar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell