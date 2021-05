Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Patientenzustand erfordert zügigen Transport mit einem Rettungshubschrauber

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Iserlohn (ots)

Aufgrund eines internistischen Notfalls einer Patientin war der Transport in eine Spezialklinik notwendig. Um diesen möglichst schnell und schonend durchzuführen, wurde durch den Rettungsdienst ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser landetet nahe der Einsatzstelle auf einer Wiese an der Schützenstraße in Sümmern. Nach kurzer Behandlung im Rettungswagen durch den Notarzt des Christoph 8 aus Lünen, wurde die Patientin mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell