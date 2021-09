Polizei Münster

POL-MS: Banküberfall - Täter mit fünfstelligem Betrag flüchtig

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Fahndung nach Banküberfall - Zeugen gesucht" (ots vom 21.9., 10:28 Uhr)

Nach ersten Erkenntnissen sind die beiden Bankräuber nach dem Überfall auf ein Geldinstitut an der Rothenburg am Dienstagvormittag (21.9., 9:30 Uhr) mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag flüchtig.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte das Duo am Vormittag die Bankfiliale betreten und einer Angestellten einen Zettel mit der Forderung nach Bargeld vorgelegt. Durch die Haltung der Hand eines Täters in seine Kleidung erweckte er den Anschein, bewaffnet zu sein. Die Bankangestellte kam der Forderung der Räuber nach und übergab ihnen zwei Bündel Geldscheine. Die Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die beiden männlichen Räuber sind etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, circa 25 bis 30 Jahre alt und waren dunkel gekleidet. Einer der beiden hatte eine rot-weiß-karierte Maske über den Mund gezogen und trug eine schwarze Lederjacke mit einem grauen Kapuzen-Pullover darunter. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Der zweite Täter trug eine helle Cappy, eine weiße FFP2-Maske und eine dunkle Sportjacke mit einem weißen Streifen auf der Brust.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

